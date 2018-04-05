Рабочего крестьянского хозяйства избили и бросили на остановке в селе Акмолинской области

Кокшетау. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления, которое привело к гибели человека, передает Kazakhstan Today.

На автобусной остановке недалеко от села Жаркайын Бурабайского района 3 апреля сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с множественными побоями. В ходе первоначального сбора материалов была установлена личность погибшего - 49-летнего жителя Тайыншинского района Северо - Казахстанской области, сообщила пресс-служба ДВД Акмолинской области.

В ходе проверки близлежащей территории стражи порядка установили, что потерпевший работал разнорабочим в одном из крестьянских хозяйств, расположенных на территории села Жаркайын. Здесь же были установлены и опрошены свидетели происшествия.

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, был задержан 40-летний житель Щучинска, который является родственником владельца крестьянского хозяйства.

"Как оказалось, подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, подозревая последнего в совершении кражи, а затем вместе с сыном владельца крестьянского хозяйства они вывезли мужчину с территории крестьянского хозяйства и оставили на остановке, недалеко от села", - пояснили в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый арестован и водворен в изолятор временного содержания.

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