Ранее судимый грабитель с ножом напал на продуктовый магазин в Алматы

Лейтенант полиции Е.Омар

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - В Алматы ранее судимый мужчина с ножом напал на продуктовый магазин, передает Kazakhstan Today.

Объектом налета стал небольшой продуктовый магазин, расположенный в нижней части города - по улице Р. Зорге. Около шести часов вечера 28-летний злоумышленник забежал внутрь торговой точки и, вынув из пакета нож, пригрозил им продавцу, а затем потребовал выручку, проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

Одна из посетительниц магазина, ставшая свидетелем преступления, успела выбежать на улицу: она стала просить прохожих о помощи. Откликнулся сотрудник нашего подразделения, оперуполномоченный отдела криминальной полиции старший лейтенант полиции Елмурат Омар. Он как раз шел мимо магазина. Без суеты он зашел внутрь и, подкравшись сзади, застал врасплох налетчика. А спустя секунды ему удалось отбить у фигуранта нож и повалить его на пол. Тут стоило бы отметить особую роль в задержании подозреваемого девушки-свидетеля, она - отважная. Во-первых, не испугалась и не убежала восвояси, звала на помощь, а затем не побоялась зайти внутрь вместе с полицейским. Человек с активной гражданской позицией - и это похвально", - отметил начальник управления полиции Турксибского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

Как выяснилось, задержанный ранее уже имел судимость за разбойное нападение. Сейчас он взят под стражу и привлечен к уголовной ответственности.

Самое главное, что нападавший никого не успел ранить. Он не ожидал, что кто-то помешает его преступным действиям. Помещение тесное, поэтому затевать там драку было небезопасно для женщин, находившихся рядом: я блокировал ему руку с ножом, аккуратно изъял его, а затем повалил мужчину на пол. Помощь моих коллег подоспела вовремя. Я просто выполнил свой служебный долг и, честно говоря, рад благоприятному исходу", - рассказал старший лейтенант Омар.

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