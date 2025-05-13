С начала года в Казахстане изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств

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Тараз. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор по делу о хищении денег акимата Тараза. Экс-замакима Нурбола Калдыбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает пресс-служба суда.





Вместе с ним под суд пошел предприниматель, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Занимаясь строительством трех пятиэтажных домов по государственному тендеру акимата, бизнесмен не завершил строительство и составил фиктивные акты о якобы завершении строительства по объектам.





Калдыбаев, являясь должностным лицом, превышая свои служебные полномочия, подписал эти акты, которые явились основанием для перечисления предпринимателю более 519 млн тенге бюджетных средств", - сообщили в суде.





Причиненный ущерб возмещен частично путем производства строительно-монтажных работ, сумма невозмещенного ущерба составляет свыше 137 млн тенге, при этом ущерб, причиненный преступными действиями бизнесмена, составляет 104,8 млн тенге, а совместными преступными действиями составляет 32,8 млн тенге.





Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены: бизнесмен к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет; чиновник к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.





Приговор не вступил в законную силу.