Астана. 14 января. Kazakhstan Today - Сбивший трех школьниц в Астане водитель осужден на 1,5 года лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Напомним, днем 4 сентября в Астане 21-летний водитель, управляя автомашиной марки "Лексус", проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил трех детей. Пешеходы переходили дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора. В результате одна из девочек скончалась, еще одну госпитализировали. Сообщалось, что водитель выехал на перекресток, отвлекшись на телефон.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь суда Астаны Ботагоз Баянова, 5 января 2018 года районный суд №2 Алматинского района города Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении Дархана Жаксыбека по части 3 статьи 345, части 2, статьи 345 УК. Он подозревался в грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пешехода, а также причинение тяжкого вреда здоровью другому пешеходу.

В главном судебном разбирательстве законный представитель пострадавшей девочки заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого, поскольку материальный и моральный вред ему возмещен в полном объеме. В этой связи постановлением суда от 5 января 2018 года уголовное дело в отношении Жаксыбека было прекращено.

Относительно эпизода по факту смерти пешехода в ходе судебного заседания представители потерпевшей просили не назначать подсудимому строгого наказания и взыскать с него сумму в счет компенсации морального вреда.

"Несмотря на позицию потерпевшей стороны, просившей о назначении подсудимому более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы, судом Жаксыбек Д.Е. приговорен к реальному лишению свободы в виде 1 года 6 месяцев, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. В пользу потерпевшей стороны взыскана сумма морального вреда в размере 1 500 000 тенге", - проинформировала Баянова.

Она отметила, что судом учтены последствия в виде причиненного вреда нескольким пешеходам, в том числе повлёкшие смерть одного из пешеходов.

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