Серию краж из почтовых отделений и одно разбойное нападение раскрыли в Туркестанской области

Туркестан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Туркестанской области раскрыли серию краж из почтовых отделений и разбойное нападение на ломбард, передает Kazakhstan Today.

В декабре 2018 года в Отырарский отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении на один из местных ломбардов. По прибытии на место происшествия полицейские установили, что неизвестный в маске, угрожая оружием сотруднику ломбарда, потребовал отдать деньги. Однако, не получив требуемое, нападавший скрылся ни с чем на автомашине. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК (Разбой), сообщила пресс-служба Департамента полиции региона.

В связи с происшествием весь личный состав полиции был ориентирован на розыск и задержание возможных подозреваемых. Была создана следственно-оперативная группа из числа опытных полицейских.

В результате в тот же день сотрудники криминальной полиции совместно с батальоном ДПП местной полицейской службы задержали подозреваемого при въезде в Туркестан. Молодой мужчина является жителем Шымкента. В машине вместе с подозреваемым находилась и его сообщница, молодая девушка. Ее участие в преступлении будет установлено в ходе досудебного расследования.

"На сегодня следователями Отырарского районного отдела полиции доказана причастность подозреваемого к шести фактам краж из почтовых отделений, совершенных им на территориях Сайрамского, Ордабасинского районов, Туркестана, и к одному факту разбойного нападения на ломбард в Отырарском районе. В основном он совершал преступления в ночное время путем вскрытия входной двери и окон. Похищал деньги, посылки и компьютерную технику. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим сторонам, составила около 2 млн тенге", - отметили в полиции.

Подозреваемый находится под стражей. Ведется досудебное расследование по статьям УК РК "Кража" и "Разбой".

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