Сейф с 16 млн тенге вынесли из офиса в Алматы за 10 минут

Как сообщает Polisia.kz, на реализацию преступного плана у злоумышленника ушло всего 10 минут.
37-летний гражданин М. ранним утром взломал замок входной двери офиса, проник внутрь и вынес оттуда малогабаритный металлический сейф.
Для раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, сотрудники который установили личность подозреваемого. К слову, хорошим подспорьем на этот раз послужили камеры видеонаблюдения. Сейчас фигурант задержан и взят под стражу. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление места хранения похищенных денег, которые в последующем будут приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по статье 188 УК РК", - отметил начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.
Ранее в Алматы вооруженный мужчина напал в подъезде на пенсионерку.
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