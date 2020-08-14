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Сейф с 16 млн тенге вынесли из офиса в Алматы за 10 минут

13.08.2020, 19:52 8263
Сейф с 16 млн тенге вынесли из офиса в Алматы за 10 минут
Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today -37-летний мужчина украл из офиса интернет-магазина сейф, в котором хранились 16 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, на реализацию преступного плана у злоумышленника ушло всего 10 минут. 
 
37-летний гражданин М. ранним утром взломал замок входной двери офиса, проник внутрь и вынес оттуда малогабаритный металлический сейф. 
 

Для раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, сотрудники который установили личность подозреваемого. К слову, хорошим подспорьем на этот раз послужили камеры видеонаблюдения. Сейчас фигурант задержан и взят под стражу. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление места хранения похищенных денег, которые в последующем будут приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по статье 188 УК РК", - отметил начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

 
Ранее в Алматы вооруженный мужчина напал в подъезде на пенсионерку.
 

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