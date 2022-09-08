Штраф в 73,8 млн тенге и 7 лет лишения свободы: в Туркестане чиновников наказали за взятку

АКТОБЕ. 7 СЕНТЯБРЯ - В суде № 2 Актобе рассмотрели дело в отношении менеджера банка, который похитил со счета акционерного общества более 700 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работник банка, используя свое служебное положение, похитил более 777 млн тенге со счета акционерного общества. В суде подсудимый частично признал вину, но не согласился с суммой ущерба. Вина подсудимого доказана заключением судебно-экономической экспертизы, а также другими материалами уголовного дела", - информирует Polisia.kz .

Сообщается, что прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы без права занимать должности в банковской сфере сроком на 10 лет, но суд смягчил наказание, так как у подсудимого есть маленький ребенок.

Менеджера признали виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (Мошенничество) и приговорили к лишению свободы на 5 лет.

Кроме того, он не имеет права занимать должности в банковской сфере в ближайшие 10 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.