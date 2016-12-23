Со складов временного хранения в Алматинской области похищен конфискат на сумму свыше 533 млн тенге

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы под председательством заместителя Главного транспортного прокурора Казахстана Ляззат Жанысовой проведено межведомственное совещание на тему: "Обсуждение проблемных вопросов при обращении конфискованного имущества в доход государства", сообщили в пресс-службе Семиреченской транспортной прокуратуры.
В мероприятии участвовали 35 представителей акимата Алматы, департаментов юстиции, государственных доходов, государственного имущества и приватизации Алматы и Алматинской области, сотрудники Семиреченской, Дружбинской, Талдыкорганской транспортных прокуратур, передает Kazakhstan Today.
По информации ведомства, в текущем году по транспортному региону на принудительном исполнении находилось 73 документа о конфискации имущества на 6,3 млрд тенге, из которых исполнен 41 документ на сумму 4,5 млрд тенге.
"При этом со складов временного хранения в Алматинской области похищено конфиската на сумму свыше 533 млн тенге, не установлено фактическое местонахождение конфиската на 206 млн тенге, уничтожен вследствие пожара конфискат на 103 млн тенге. В числе других субъективных причин, указанное стало возможным из-за существующей процедуры учета и хранения имущества, которая не обеспечивает сохранность конфиската. С учетом этого определены наиболее важные причины, которые порождают проблемы и трудности для исполнения конфиската, к которым относятся пробелы в действующем законодательстве и устаревшие нормы закона, которые требуют внесения изменений и перехода на новый уровень исполнения; отсутствие механизма учета, хранения и реализации конфиската на стадии досудебного расследования; отсутствие единой базы учета конфиската со стадии досудебного расследования и до принятия судом решения; отсутствие складских помещений, подведомственных органам досудебного расследования либо уполномоченным органам (госимущество и акиматы)",- говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что для дальнейшего недопущения фактов хищения разработан алгоритм действий субъектов, осуществляющих хранение конфиската, при передаче его органам управления госимуществом и акиматам.
По результатам проведенной работы Главной транспортной прокуратурой РК подготовлена информация в Генеральную прокуратуру Казахстана о внесении изменений в ряд нормативных правовых актов (УПК, УИК, закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей") и подзаконные акты.
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