Сотрудник столичного аэропорта попытался тайно пронести на международный рейс золотые слитки

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Сотрудник столичного аэропорта попытался тайно пронести на международный рейс золотые слитки25.08.2017
Криминал  19:21

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Очередной факт контрабанды драгоценных металлов на сумму около 35 млн тенге пресекли в столичном аэропорту, передает Kazakhstan Today.

"23 августа 2017 года в ходе проведения оперативных мероприятий во время регистрации пассажиров и багажа международного рейса сообщением Астана - Стамбул сотрудниками КНБ пресечена попытка вывоза из Республики Казахстан в Турецкую Республику контрабандного товара в виде слитков золота 950-996 пробы общим весом 4,9 килограмма", - сообщили в правоохранительных органах.

В сообщении отмечается, что "преступление было совершено сотрудником аэропорта, который скрытно в нательном поясе пронес через границу предметы контрабанды, минуя зону таможенного контроля и оформления".

Расследуется уголовное дело.
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