Сотрудника букмекерской конторы жестоко избили налётчики во время ограбления в Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - В социальной сети Инстаграм появилась видеозапись из букмекерской конторы, расположенной на пересечении улиц Абая и Саина в Алматы, передает Kazakhstan Today.





На видео запечатлен момент избиения охранника конторы и само ограбление. Трое злоумышленников ворвались в здание с дубинками, двое из них начали жестоко избивать охранника заведения. Третий, вероятно, забирал деньги. В кадре не видно девушку-сотрудницу, но по разговору ясно, что тревожную кнопку она нажать не успела. Вызвать полицию и скорую помощь удалось только после того, как налётчики скрылись с места преступления.





Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, по данному факту проводится расследование по статье УК РК "Разбой".





Создана следственно-оперативная группа, проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий", - отметили в пресс-службе.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства