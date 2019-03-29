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Сотрудники фирмы из Кокшетау присвоили 5 млн тенге и заявили о разбойном нападении

12.12.2018, 10:08 7821
Кокшетау. 12 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудники фирмы из Кокшетау присвоили 5 млн тенге и заявили о разбойном нападении. Раскрыть дело полицейским помогли нестыковки в показаниях "потерпевшего", передает Kazakhstan Today.

7 декабря в дежурную часть Ерейментауского районного отдела полиции поступило сообщение о разбойном нападении на трассе Павлодар - Астана. Согласно показаниям потерпевшего, который является торговым представителем одного из индивидуальных предпринимателей Кокшетау, неизвестные лица на автомашине без государственных номеров остановили его транспортное средство, и, угрожая предметом, похожим на оружие, похитили 5 млн тенге, принадлежащие фирме", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.


По факту разбойного нападения было возбуждено досудебное производство по части 2 статьи 192 УК РК (Разбой).

Для раскрытия преступления были созданы специальные группы, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Изучив все обстоятельства, а также показания потерпевшего, оперативники нашли в них некоторые нестыковки, которые были тщательно проверены. В ходе расследования у полицейских появилась другая версия произошедшего - мужчина мог сымитировать нападение. Собранные улики и доказательства подтвердили версию полицейских об имитации преступления.

Как выяснилось, потерпевший и двое его знакомых, один из которых также является сотрудником фирмы, похитили денежные средства, принадлежащие ИП, а для того, чтобы скрыть факт кражи, сообщили в полицию о разбойном нападении.

В течение суток данное преступление было раскрыто. Сейчас все трое подозреваемых установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Уголовное дело переквалифицировано на часть 4 статьи 188 УК РК (Кража) и статью 419 УК РК (Заведомо ложный донос).

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