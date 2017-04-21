Спецслужбы нейтрализовали 4 радикальных группировки сторонников ДАИШ в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях

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Спецслужбы нейтрализовали 4 радикальных группировки сторонников ДАИШ в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях20.04.2017
Криминал  20:19

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Комитетом национальной безопасности 20 апреля 2017 года в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях с привлечением органов внутренних дел проведены специальные операции, сообщили в пресс-службе КНБ Республики Казахстан.

"Нейтрализована деятельность 4 радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации "ДАИШ", - сообщили в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

По информации КНБ, в рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержано 11 человек.

"Проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия", - отметили в КНБ.
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