Степногорск. 10 января. Kazakhstan Today - В Степногорске полицейскими задержаны двое злоумышленников, похитивших у 93-летнего пенсионера более чем 1,5 млн тенге, информирует пресс-служба ДВД Акмолинской области.
По данным ДВД, 6 января в УВД Степногорска с заявлением обратился 93-летний горожанин, который рассказал стражам порядка, что стал жертвой злоумышленников, укравших из его дома 1 670 000 тенге, передает Kazakhstan Today.
Как пояснил полицейским потерпевший, 6 января, около 11.00, двое неизвестных парней постучали в его квартиру и, представившись сотрудниками Горводоканала, заявили, что им необходимо установить прибор для очистки воды на кухне. Пенсионер и его 90-летняя супруга, проследовали за одним из "мастеров" на кухню, а один из мужчин остался ожидать в коридоре. Пропажу крупной суммы денег, которые хранились в спальной комнате, супруги обнаружили только спустя два часа.
"Вспомнил дедушка и еще одну важную деталь - буквально за пару дней до совершения преступления к нему домой приходил молодой человек и предлагал купить современный массажер. Поверив в целительные свойства устройства, потерпевший купил прибор, а "продавец" видел, откуда дедушка достал деньги, чтобы расплатиться. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 8 января сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Степногорска по подозрению в совершении кражи денежных средств были задержаны двое подозреваемых в возрасте 28 и 29 лет. В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Имеются признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Кража", - сообщили в пресс-службе ДВД.
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