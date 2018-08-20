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Трех безработных задержали по подозрению в убийстве и разбое в Алматинской области20.08.2018
Криминал  16:39

Талдыкорган. 20 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области по подозрению в убийстве, сопряженном с разбоем, задержаны трое безработных, передает Kazakhstan Today.

Полицейские Алматинской области раскрыли убийство 61-летнего жителя города Есика, на дом которого 15 августа текущего года был совершен разбойный налет. Мужчину обнаружили в собственном доме со связанными руками и ногами и госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу, где он скончался, не приходя в сознание, сообщила пресс-служба ДВД региона.

С учетом имеющихся в деле обстоятельств выяснилось, что на дом потерпевшего было совершено разбойное нападение. Возбудив по факту убийства уголовное производство, полицейские Енбекшиказахского района совместно с коллегами из областного департамента организовали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к этому особо тяжкому преступлению.

"По подозрению в убийстве установлены и задержаны три лица - 1991, 1996 и 2000 года рождения. Они помещены сейчас под стражу в изолятор временного содержания. Подозреваемые являются безработными жителями Алматинской области, но все трое задержаны в Алматы. У потерпевшего были похищены золотые изделия, планшет, телефон, денежная наличность и бытовая техника, реализованная подозреваемыми неизвестным лицам. Часть похищенного уже удалось отыскать и приобщить к материалам расследования в качестве вещественных доказательств", - рассказали в пресс-службе.

Досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство" продолжается, оно находится в производстве следственного отдела Енбекшиказахского РУВД.
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