Трех подозреваемых в краже оружия, денег и драгоценностей задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 31 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области раскрыли кражу двух единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, ювелирных изделий и крупной суммы денег, передает Kazakhstan Today.





В ночь с 29 на 30 октября одном из поселков Талгарского района неизвестные лица обокрали один из частных домов. В доме был вскрыт хозяйский сейф, похищены два охотничьих ружья марки "СКС", калибра 7,62 миллиметра и "СZ-511", калибра 22 миллиметра, боеприпасы, ювелирные изделия и два миллиона тенге, сообщили в департаменте полиции (ДП) Алматинской области.





По горячим следам задержаны трое подозреваемых. Все задержанные являются ранее судимыми жителями города Алматы в возрасте 28-35 лет. Похищенные ружья и боеприпасы уже обнаружены и приобщены к материалам уголовного расследования. Подозреваемые сейчас помещены под стражу в изолятор временного содержания Талгарской районной полиции", - уточнили в пресс-службе ДП.





В ведомстве также отметили, что раскрытие преступления и задержание подозреваемых осуществлено благодаря своевременному обращению потерпевших в полицию и содействию граждан.





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