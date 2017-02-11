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Три года проведет в колонии бывшая помощница прокурора, совершившая самоподжог в Атырау10.02.2017
  • Фото: edu.vm.ru
Криминал  15:29

Атырау. 10 февраля. Kazakhstan Today - Бывшую помощницу прокурора Лейлу Смадьярову суд №2 города Атырау приговорил к семи годам лишения свободы, однако женщина проведет в колонии только три года.

Женщину осудили по двум статьям УК РК: "Получение взятки" и "Покушение на получение взятки", передает Kazakhstan Today.

Суд приговорил Лейлу Смадьярову к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако срок отбывания наказания был сокращен вдвое, благодаря примененному акту амнистии в честь 25-летия Независимости РК. Таким образом, подсудимая проведет в заключении всего три года. Двое ее несовершеннолетних детей, 2005 и 2016 годов рождения, будут переданы в органы опеки по месту жительства до решения вопроса передачи опеки родственникам, пишет портал "Мой город".

Как сообщалось ранее, 31 января, около полудня, у здания областной прокуратуры совершила самоподжог бывший помощник прокурора Атырауской области Лейла Смадьярова.

37-летняя Смадьярова находится под домашним арестом с августа 2016 года. Она работала в сфере надзора за соблюдением прав задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.

По данным газеты "Ак Жайык", Смадьярова подожгла себя, чтобы привлечь внимание к своей ситуации.

Около часа дня Смадьярова поступила в приемное отделение областной больницы с термическими ожогами лица и голени. Ее состояние врачи оценивают как "нетяжелое", она была в сознании.
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Фото: edu.vm.ru
Три года проведет в колонии бывшая помощница прокурора, совершившая самоподжог в Атырау
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