Талдыкорган. 19 ноября. Kazakhstan Today - Три туши косули и огнестрельное оружие изъято у браконьера в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.





Внедорожник Nissan Pathphinder был задержан на полицейском посту близ Капшагая. В его багажнике полицейские обнаружили огнестрельное оружие и три туши незаконно добытых косуль, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.





В полиции также отметили, что внедорожником управлял 57-летний житель села Узынагаш.





Установлено, что подозреваемый отстрелял косуль в Саркандском районе. Мужчина не смог представить каких-либо разрешительных документов на охоту. У задержанного также изъят карабин СКС калибра 7,62 миллиметра и одноствольное охотничье ружье 12-го калибра. Одно из ружей оказалось с просроченной регистрацией, другое вообще без документов, то есть незаконное", - заявили в пресс-службе.





Согласно статье 337 УК РК, по факту незаконной охоты начато досудебное расследование. Изъятое оружие и туши животных направлены на экспертизу.





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