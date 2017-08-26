Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 августа 2017
  • 20
  • :
  • 16
Все области
27º Малооблачно
днем 34º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

У сотрудника госрезервата в Павлодарской области обнаружен поддельный диплом об окончании вуза26.08.2017
Криминал  13:33

Павлодар. 26 августа. Kazakhstan Today - Сотрудник госрезервата в Павлодарской области в течение шести лет использовал поддельный диплом вуза, передает Kazakhstan Today.

"В ходе анализа природоохранной прокуратурой обнаружен факт использования заведомо подложного документа об окончании Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Поддельный документ использовался сотрудником государственного лесного природного резервата "Eртіс орманы" на протяжении шести лет", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

По данному факту начато досудебное расследование. Следствию предстоит выяснить размер полученной материальной и иной выгоды этого работника.

Как пояснили в ведомстве, если должностные обязанности сотрудника предусматривали наличие навыков или квалификации, указанных в подложном документе, то он будет уволен с занесением причин в трудовую книжку.

Согласно части 3 статьи 385 Уголовного кодекса РК использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 300 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток.
Просмотров: 2804
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
26.08.2017   13:33
У сотрудника госрезервата в Павлодарской области обнаружен поддельный диплом об окончании вуза
26.08.2017   10:13
На трассе Ушарал - Достык задержали двух подозреваемых в незаконной ловле редких птиц
25.08.2017   20:29
Экстрадированный из Афганистана казахстанец приговорен к 20 годам за террористические преступления
25.08.2017   19:21
Сотрудник столичного аэропорта попытался тайно пронести на международный рейс золотые слитки
25.08.2017   19:04
В Восточном Казахстане задержали женщину, подозреваемую в убийстве знакомого в Талдыкоргане
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика