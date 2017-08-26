У сотрудника госрезервата в Павлодарской области обнаружен поддельный диплом об окончании вуза

Павлодар. 26 августа. Kazakhstan Today - Сотрудник госрезервата в Павлодарской области в течение шести лет использовал поддельный диплом вуза, передает Kazakhstan Today.

"В ходе анализа природоохранной прокуратурой обнаружен факт использования заведомо подложного документа об окончании Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. Поддельный документ использовался сотрудником государственного лесного природного резервата "Eртіс орманы" на протяжении шести лет", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

По данному факту начато досудебное расследование. Следствию предстоит выяснить размер полученной материальной и иной выгоды этого работника.

Как пояснили в ведомстве, если должностные обязанности сотрудника предусматривали наличие навыков или квалификации, указанных в подложном документе, то он будет уволен с занесением причин в трудовую книжку.

Согласно части 3 статьи 385 Уголовного кодекса РК использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 300 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток.

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