Уборщица в Атырау похитила из квартиры работодателей золото на 1,6 млн тенге

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Уборщица в Атырау похитила из квартиры работодателей золото на 1,6 млн тенге19.02.2017
Криминал  09:22

Атырау. 19 февраля. Kazakhstan Today - Уборщица похитила из квартиры работодателей золото на 1,6 млн тенге, сообщила пресс-служба суда №2 Атырау.

"Установлено, что осужденная А. по найму занималась уборкой в квартире потерпевшей К. Злоумышленница воспользовалась ситуацией, когда хозяйки дома не оказалось, позарилась на чужое имущество и вынесла золотые изделия на сумму 1 670 000 тенге", - отметили в суде, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, дело рассмотрено в согласительном производстве, то есть между прокурором города Атырау, подсудимой, ее адвокатом и потерпевшей было заключено процессуальное соглашение.

Приговором суда №2 Атырау "А. осуждена за совершение кражи в крупном размере к условной мере наказания на 3 года". При этом суд применил нормы закона РК "Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан", так как у подсудимой имеется несовершеннолетний ребенок. В результате срок наказания А. сокращен наполовину.
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