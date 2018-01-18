В Актау на 17 лет осудили педофила за попытку изнасилования семилетней девочки

Актау. 18 января. Kazakhstan Today - В Актау за попытку изнасилования семилетней девочки 17 лет лишения свободы получил 23-летний уроженец Актобе, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемый был задержан по горячим следам в августе 2017 года благодаря действиям 10-летнего Акжола Сансынзбая, ставшего очевидцем происшествия, пишет Lada.kz

Судебный процесс прошел в закрытом режиме. Подсудимый, которого обвиняли по статье 124 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Развращение малолетних), приговорен к 17 годам лишения свободы.

Преступление произошло 27 августа 2017 года, около 15.30, в строящемся доме в 3-Б микрорайоне Актау. Акжол Сансызбай, гуляя на улице, заметил, как преступник тащит плачущую девочку на стройку, и пошел за ними. Мальчик услышал, как он пытался склонять ребенка к действиям сексуального характера, и снял происходящее на видео. Затем позвал рабочих, которые спугнули преступника и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили микрорайон и в течение 15 минут задержали подозреваемого. Юного героя наградили в департаменте внутренних дел (ДВД) Мангистауской области за отвагу и подарили мальчику ноутбук.

Акжол тогда рассказал о произошедшем: "Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Уже когда я был совсем близко, я услышал их разговор. Я понял, что этот дяденька хочет изнасиловать ребенка. Сам я испугался вступать с ним в драку. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Когда они поднялись, мужчина держал девочку за горло. Увидев взрослых, он убежал".

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