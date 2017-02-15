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В Актюбинской области растратили зерно Продкорпорации более чем на 700 млн тенге14.02.2017
  • Фото: expert.ru
Криминал  19:27

Актобе. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области растратили зерно Продкорпорации более чем на 700 млн тенге, сообщила пресс-служба областного суда.

Из материалов уголовного дела следует, что С. и Ж. растратили зерно, принадлежащее АО "НК ПКК", путем перемалывания в муку и реализации третьим лицам, а вырученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив ущерб в особо крупном размере 707 341 060 тенге, сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе, вина подсудимых в совершении указанного преступления полностью доказана исследованными по делу доказательствами и материалами дела.

По итогам рассмотрения уголовного дела, С. и Ж. признаны виновными по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК и приговорены к лишению свободы сроком 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности и заниматься организационно-распорядительной деятельностью, с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
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