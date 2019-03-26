В Актюбинской области школьница во время драки изуродовала лицо и едва не оставила калекой сверстницу

Актобе. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Актюбинской области две 15-летние девочки устроили настоящую бойню. Одна ударила другую бутылкой по голове, изуродовала лицо и едва не оставила слепой, передает Kazakhstan Today.





Две несовершеннолетние девочки по 15 лет. Обе учатся в средней школе №4, подрались на улице Горького во дворе жилого дома. Всё произошло вечером. При драке 9-классница порезала мою дочь, пропоров всю левую бровь до самого уха. Шрам сейчас сантиметров 10. При драке был ещё удар бутылкой по голове. Моя дочь получила сотрясение", - написала в редакцию "Актобе Таймс" жительница Алги Ирина Самарская.





По ее словам, после драки избитого подростка не хотели принимать в больницу, а первым делом отправили на допрос.





Хирург алгинской больницы сказал, что нет необходимости класть мою дочь. Он поставил сразу диагноз без рентгена, что сотрясения мозга нет. Этот же хирург зашивал нам рану, наложил 10 швов. Они ужасны! Однако доктор сказал, что они косметические. Я не согласна: теперь у ребенка обезображенное лицо, нужна пластическая операция. После того как дочери зашили бровь, ее отправили вместе со мной на допрос в полицию", - написала женщина.





Она также рассказала, что ночью школьнице стало плохо. Под утро родительница позвонила в скорую помощь. "У них была пересменка. Диспетчер сказал, что по таким случаям они не выезжают. Посоветовали взять такси и ехать в больницу самим. Пришлось моим родителям собраться в середине ночи, чтобы отвезти мою дочь в больницу. Приехали, но нас не положили. Сделали обезболивающий укол и отправили домой. А у дочери была рвота, слабость, голова кружилась, вот так мы промучились два дня и две ночи. Нас не хотели класть в больницу", - написала мама девочки.





Она обратилась за помощью в прокуратуру, после чего девочку положили в больницу, где она пробыла трое суток. Рентген выявил сотрясение. А когда отечность лица спала, и девочка открыла левый глаз, то сказала маме, что ничего не видит.





Окулист осмотрел дочь и сказал, что у глаза нет реакции, что нужно срочно везти в Актобе. Потом нас экстренно отправили в Детскую областную больницу, где выяснилось, что зрение пропало из-за удара бутылкой по голове. Далее нас перевели в клинику "Дару". Глаз показывал 0%, а заключение МРТ показало контузию третей степени", - рассказала мама.





Врачам удалось восстановить зрение без операции. В настоящее время ребенок принимает таблетки и состоит на учете у окулиста.





Также женщина, по ее словам, обращалась в РОВД Алгинского района с заявлением по факту драки.





В полиции не хотят расследовать, каким острым предметом порезала школьница мою дочь. Сейчас данное дело лежит в прокуратуре. Уже пошел второй месяц, а дело не продвигается", - пишет женщина.





Она уверена, что обидчицу ее дочери необходимо привлечь к ответственности за покушение на убийство.





Между тем в школе №4 журналистам сначала подтвердили инцидент, сообщив, что ребенок, который нанес травму другому ребенку, из неблагополучной семьи. "Мы собираем бумаги для штрафа. Проводим профилактические мероприятия", - сообщили в школе.





Однако узнав о намерении опубликовать письмо Ирины в газете, в школе возмутились.





Откуда вы знаете, что она говорит правду? Драки не было, и инцидента никакого не было. Эти две девочки ходят, как две подружки", - заявили в школе.





В свою очередь, в Алгинском районном отделе образования факт драки подтвердили. "Да, была драка с травмами у одной из девочек. Мы провели собрание, предупредили родителей. На данный момент инцидент исчерпан", - сообщил методист РайОО Аскар Калиев.





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