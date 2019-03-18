В Актобе обвиняемые по делу о незаконном экспорте нефти выступили с последним словом

Актобе. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Актобе обвиняемые по делу о незаконном экспорте сырой нефти выступили с последним словом, передает Kazakhstan Today.





В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области под председательством судьи А. Сабырова выступили соучредитель нефтеперерабатывающего завода ТОО "Актобе нефтепереработка" А. Кужагалиев и заместитель директора ТОО "Inter Oil Export", гражданин Республики Беларусь С. Кунцевич. Они обвиняются по делу о незаконном экспорте сырой нефти в составе транснациональной преступной группы, пишет "Актюбинский вестник" .





В последнем слове подсудимые Кужагалиев и Кунцевич не признали своей вины и пытались убедить участников судебного заседания в фальсификации дела, оказании на них давления, и что их изолирование, возможно, связано с рейдерским захватом компании.





Другие подсудимые по делу выступили 16 ноября.





Подсудимые А. Кушкинбаев и Э. Утениязов признали вину частично. Подсудимый С. Раев признал вину полностью.





Напомним, 12 ноября государственный обвинитель А. Шокпаров в ходе прений запросил подсудимым А. Кужагалиеву и С. Кунцевичу по 19 и 18 лет лишения свободы, соответственно. Подсудимым А. Кушкинбаеву и Э. Утениязову - 5 лет и С. Раеву - 6 лет лишения свободы.





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