Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В Алматы у торговцев и в ремонтных мастерских за день отыскали 10 краденых сотовых телефонов, передает Kazakhstan Today.





Большую часть ворованных телефонов можно найти в пунктах по ремонту мобильных устройств. Оперативники уже проверили несколько крупных торговых домов, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.





"Рейды прошли в ряде объектах реализации и ремонта сотовых телефонов. Всего проверено свыше 300 мобильных устройств. Вчера удалось отыскать около 10 ворованных мобильников", - прокомментировал начальник управления криминальной полиции подполковник полиции Есен Искаков.





При этом он отметил, что идет спад скупки краденых телефонов продавцами в торговых домах.





По словам Искакова, данные отработки направлены на выявление, пресечение краж чужого имущества, а также обнаружение похищенных мобильных телефонов и установление лиц, скупающих краденые телефоны.





"Выявленные в ходе очередного локального рейда похищенные мобильные устройства изъяты и приобщены к материалам уголовного производства. Также будут приняты меры к лицам, занимавшихся скупкой краденых мобильников", - подчеркнул начальник управления,





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