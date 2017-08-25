В Алматы виски под этикетками известных марок изготавливали в подпольном цехе (ВИДЕО)25.08.2017
Криминал 09:22
Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В Алматы виски под этикетками известных марок изготавливали в подпольном цехе, передает Kazakhstan Today.
Сотрудниками службы экономических расследований ДГД по Алматы в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан с поличным в момент изготовления контрафактной продукции гражданин Р., 29-летний уроженец Алматинской области, сообщили в пресс-службе департамента госдоходов.
"При проведении осмотра цеха, расположенного на территории Жетысуского района Алматы, выявлена следующая готовая продукция с поддельными учетно-контрольными марками (УКМ): 241 бутылка виски марки "Jameson" объемом 1 литр, 23 бутылки виски марки "Jack Daniels" объемом 1 литр, 7 бутылок виски "Glenmorangie" объемом 0,7 литра, а также 11 тетрапакетов виски марки "Cromwells Roal" объемом 3 литра, 34 бутылки коньяка "Казахстан" объемом 0,5 литра, более 7000 крышек торговой марки "Jameson", 70 штук поддельных УКМ, автоматический станок для закрутки крышек алкогольной продукции", - уточнили в ведомстве.
По информации пресс-службы, в ходе осмотра гражданин Р. добровольно согласился показать процесс изготовления алкогольной продукции путем смешивания напитков.
"Взяв пустую тару из-под виски марки "Jameson", гражданин Р. залил туда 80% виски марки "Cromwells Roal" и 20% коньяка марки "Казахстан", затем надел на нее крышку и поставил в автоматический станок по закупориванию крышек. Далее он взял готовую бутылку "Jameson" и наклеил на нее поддельную УКМ. После чего он показал, как изготавливал виски марки "Glenmorangie" и "Jack Daniels", - рассказали в пресс-службе.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 233 Уголовного кодекса РК. Ведется досудебное расследование.
В ДГД напомнили, что проверить легальность алкогольной продукции может каждый с помощью мобильного приложения Wipon. Приложение можно скачать для iOs, Android и Windowsphone. После сканирования акцизной марки в приложении отображается информация о подлинности алкогольной продукции. Все данные сканирований, содержащие сведения о возможной нелегальности товара, отправляются в КГД МФ РК в режиме реального времени.