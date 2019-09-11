В Алматы к 6,5 года лишения свободы приговорили одного из налетчиков на букмекерскую контору

Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы к 6,5 года лишения свободы приговорили одного из участников жестокого налета на букмекерскую контору, передает Kazakhstan Today.

Нападение на букмекерскую контору , расположенную на пересечении улиц Абая и Саина в Алматы, было совершено 20 января 2019 года, примерно в 04.30.

Как сообщили в Ауэзовском районном суде Алматы, один из налетчиков, уже осужденный Б., под видом клиента, пришел в букмекерскую контору, сделал ставку и оценил обстановку.

Затем он вышел на улицу и сообщил Т., осужденным Е. и Ж., что в помещении букмекерской конторы, кроме кассира и охранника, никого нет", - отметили в суде.

По информации суда, после телефонного звонка Б., подсудимый Т. И его сообщник Ж. вооружились металлическими трубами, а Е. взял с собой кухонный нож и скотч. Надев маски, они вошли в букмекерскую контору. Т. и Ж. начали металлическими трубами избивать охранника.

В это время Е., подбежав к кассе, перелез через стойку и ударил ногой по лицу кассира. Положив на стол нож, угрожая физической расправой, он потребовал от девушки-кассира передать денежные средства. Когда она выполнила требование, Е. заклеил ей рот скотчем и связал руки и ноги.

Похитив в конторе 1 110 175 тенге и сотовый телефон охранника, грабители скрылись с места преступления. Охраннику был причинен легкий вред здоровью в виде ушибленной раны головы.

Подсудимый Т. в суде вину признал полностью. Приговором суда он признан виновным по пунктам 1, 4 части 2 статьи 192 УК Республики Казахстан, ему назначено шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно исполнительной системы средней безопасности. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в суде.

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