Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Астане мошенник обманул не более 10 человек, обещая помощь в трудоустройстве или представляясь риелтором, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники отдела криминальной полиции УВД района Алматы по подозрению в серии мошенничеств задержали 24-летнего жителя Южно-Казахстанской области, временно проживающего в Астане, сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

"Под видом риелтора, а также оказания помощи в якобы трудоустройстве в увеселительных заведениях он обманным путем завладевал деньгами граждан и скрывался. В настоящее время более 10 заявителей обратились в полицию", - отметили в полиции.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДВД. Проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество" УК РК.

Вместе с тем, ДДВ Астаны просит граждан, пострадавших от мошеннических действий данного гражданина, обратиться в УВД района Алматы или позвонить по телефонам 8 (7172) 71-67-08, 71-67-24, 71-67-45 или по номеру 102.

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