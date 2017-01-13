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В Астане осудили экс-начальника и сотрудников отдела УБН ДВД за покровительство наркогруппировке12.01.2017
Криминал  21:16

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В Астане осудили экс-начальника и сотрудников отдела УБН ДВД за покровительство наркогруппировке, сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Судом установлено, что начальник отдела УБН ДВД Астаны У. и оперуполномоченные К., К. и И. в 2013 году создали организованную преступную группу, которая оказывала покровительство и пособничество преступной группе "С" в сбыте наркотических средств на территории города, передает Kazakhstan Today.

"Преступная группа "С" в лице руководителя В. и ее участников Е., У. и Ч. обеспечивали поставку героина в столицу, затем мелкими партиями реализовывали наркозависимым лицам", - рассказали в суде.

Приговором суда бывший начальник отдела УБН приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет 6 месяцев с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Оперуполномоченные К. и К. осуждены на 15 лет 2 месяца с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе соответственно. Все осужденные лишены специальных званий сотрудников полиции.

Этим же приговором У., Ч. и Х. признаны виновными по части 2 статьи 262, часть 4 статьи 297 УК с назначением наказания в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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