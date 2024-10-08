В Атырау 26 субъектов оштрафовали на 4,2 млн за самозахват земли

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Кокшетау. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В июне 2022 года М. организовал преступную группу по распространению наркотиков в Астане, Кокшетау и Караганде. Преступная группа состояла из восьми человек, которые выполняли роли "координаторов, кураторов, кассиров, курьеров, кладовщиков и закладчиков", сообщает пресс-служба суда.





М. руководил группой и контролировал деятельность наркоторговли через социальную сеть. "Кураторы" С., Я. и Т., используя социальную сеть, размещали инструкции приобретения наркотического средства, места нахождения тайников, вели наем курьеров.





Кладовщики и закладчики" Қ., Т., К., Ш., занимались расфасовкой, размещали по городам.





М. руководил преступной группой и хранил при себе мефедрон.





С., Т., Қ., Ш., К., Я., Т. участвовали в организованной и незаконно приобретали, хранили, перевозили и сбывали наркотики, неоднократно, в особо крупном размере, с использованием информационных ресурсов.





Кроме того, М., С., Т., Қ., Я., Л. занимались незаконной рекламой наркотиков, занимались продвижением интернет-магазинов.





Ю. вовлек несовершеннолетнюю Т. в совершение особо тяжкого преступления, вместе с ней и членами преступной группы Ш. и К. незаконно приобретал и сбывал в Кокшетау наркотики, неоднократно, в особо крупном размере, с использованием информационных ресурсов.





Т., Қ. группой лиц по сговору совершили грабеж, хищение сотового телефона, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья потерпевшего.





Приговором суда М. назначено 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества, С., Т., Қ., Я., Ш., Т., К. - 15 лет 6 месяцев лишения свободы каждому, Ю. - 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, Т - 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Л. - 3 года лишения свободы (отбывание наказания отсрочено на 5 лет, в связи с наличием на иждивении трех малолетних детей), Д. - 4 года лишения свободы.





Приговор суда не вступил в законную силу.



