07.10.2024, 11:35 27011
В Атырау 26 субъектов оштрафовали на 4,2 млн за самозахват земли
Площадь незаконно занятых земельных участков составила 3,8 га
Фото: Depositphotos
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Атырау. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау 26 физических и юридических лиц оштрафовали на 4,2 млн за самозахват земли, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Возбуждены административные дела в отношении 26 физических и юридических лиц по факту незаконного занятия государственных земель без правоустанавливающих документов. Площадь незаконно занятых земельных участков составила 3,8 га", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что административные штрафы наложены на сумму 4,2 млн тенге.
Также год назад (...) было выдано предписание КХ "Ш", владеющего земельным участком площадью 60 га о необходимости освоения данного участка согласно целевого назначения. Ввиду неисполнения предписания судом (...) исковое заявление (...) о принудительном изъятии указанного участка удовлетворено", - добавили в пресс-службе.
Ранее земли почти на 500 млн тенге вернули в госсобственность в Северном Казахстане.
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07.10.2024, 20:55 15166
Несовершеннолетних девочек избивали в Актау
Фото: Depositphotos
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Актау. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау группа девушек в возрасте от 19 до 21 года создала банду и собирает вокруг себя подростков. Если что-то идет не так, они избивают девочек, притесняют их и устраивают травлю, сообщает Lada.kz.
Они знакомятся с девочками в торговых центрах, заманивают их в свою компанию, говоря, что они красивые, и предлагают дружбу. Дети начинают с ними общаться, их располагают к себе, а затем начинают манипулировать. Они пугают и избивают девочек. Когда происходят избиения, это снимают на камеру и выкладывают в социальные сети", - рассказала мама одной из девочек.
На кадрах одного из таких видео видно, как одна из девушек наносит удары кулаком по подростку и бьет по голове.
Мне позвонили и сообщили, что мою 12-летнюю дочь избивают в районе торгового центра. Я сразу начала звонить ей, но она не отвечала. Мы с мужем сразу выехали к торговому центру. Когда мы прибыли, уже было темно, и позади торгового центра не было ни одной камеры. Мы добежали туда и увидели 20-30 человек. На момент нашего прихода толпа девушек уже избила одну девочку-подростка и отправила ее домой. Второй девочке разбили губу, но моя дочь не пострадала. На место сразу вызвали полицию", - рассказывает мама одной из девочек.
В полиции региона сообщили, что по факту побоев проводится досудебное расследование.
Установлены и доставлены в полицию все участницы, причастные к инциденту. Также законные представители будут привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Материал будет направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. Правонарушительницы поставлены на профилактический учет. В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе полиции.
Стоит отметить, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
07.10.2024, 19:42 17466
Перестрелка в Талгаре: глава МВД взял дело под свой контроль
Фото: pixabay.com
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка в Талгаре.
По трагическому инциденту в Талгарском районе Алматинской области, где произошло убийство несовершеннолетнего, все обстоятельства находятся под моим личным контролем. Во главе с моим первым заместителем на месте работает группа сотрудников МВД для обеспечения полноты и качества расследования", - написал Ержан Саденов в своем аккаунте в instagram.
Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
07.10.2024, 18:59 19636
В Акмолинской области суд вынес приговор ОПГ, занимавшейся распространением наркотиков
Приговор суда не вступил в законную силу
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Кокшетау. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В июне 2022 года М. организовал преступную группу по распространению наркотиков в Астане, Кокшетау и Караганде. Преступная группа состояла из восьми человек, которые выполняли роли "координаторов, кураторов, кассиров, курьеров, кладовщиков и закладчиков", сообщает пресс-служба суда.
М. руководил группой и контролировал деятельность наркоторговли через социальную сеть. "Кураторы" С., Я. и Т., используя социальную сеть, размещали инструкции приобретения наркотического средства, места нахождения тайников, вели наем курьеров.
Кладовщики и закладчики" Қ., Т., К., Ш., занимались расфасовкой, размещали по городам.
М. руководил преступной группой и хранил при себе мефедрон.
С., Т., Қ., Ш., К., Я., Т. участвовали в организованной и незаконно приобретали, хранили, перевозили и сбывали наркотики, неоднократно, в особо крупном размере, с использованием информационных ресурсов.
Кроме того, М., С., Т., Қ., Я., Л. занимались незаконной рекламой наркотиков, занимались продвижением интернет-магазинов.
Ю. вовлек несовершеннолетнюю Т. в совершение особо тяжкого преступления, вместе с ней и членами преступной группы Ш. и К. незаконно приобретал и сбывал в Кокшетау наркотики, неоднократно, в особо крупном размере, с использованием информационных ресурсов.
Т., Қ. группой лиц по сговору совершили грабеж, хищение сотового телефона, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья потерпевшего.
Приговором суда М. назначено 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества, С., Т., Қ., Я., Ш., Т., К. - 15 лет 6 месяцев лишения свободы каждому, Ю. - 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, Т - 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Л. - 3 года лишения свободы (отбывание наказания отсрочено на 5 лет, в связи с наличием на иждивении трех малолетних детей), Д. - 4 года лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов поручил принять бескомпромиссные меры в отношении организаторов наркобизнеса.
07.10.2024, 18:15 20126
Находившийся в межгосударственном розыске иностранец задержан в Талдыкоргане
Он помещен под стражу
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Находившийся в межгосударственном розыске 20-летний гражданин Узбекистана задержан в Талдыкоргане, сообщает Polisia.kz.
Задержанный - 20-летний мужчина, разыскивавшийся на родине по обвинению в хищении путем присвоения или растраты согласно уголовному кодексу Республики Узбекистан (...) Мужчина был объявлен в розыск 29-го декабря 2023-го года главным управлением внутренних дел Ташкентской области. Узнав о начале розыска, он покинул Узбекистан и направился в Казахстан, где решил скрываться в Шымкенте, устроившись работать пекарем. Однако в 2024-ом году он переехал в Талдыкорган и устроился помощником повара. По оперативным данным, разыскиваемый был задержан в Талдыкоргане и помещен под стражу", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время рассматривается вопрос экстрадиции в Узбекистан, где ему предстоит предстать перед судом.
Ранее в аэропорту Алматы по запросу Интерпола задержали находящегося в международном розыске преступника.
07.10.2024, 17:25 21081
В Казахстане расследуют три дела о пропаганде самоубийства в Сети
Фото: polisia.kz
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан расследуют три дела о пропаганде самоубийства в Сети, сообщил генеральный прокурор страны Берик Асылов.
Прокуратурой начато три досудебных расследования по статье 313-1 УК (Пропаганда самоубийства). Поручил расследовать уголовные дела спецпрокурорам. Будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов касательно контента, толкнувшего детей на суицид. Проведем необходимые следственные действия, назначим ряд экспертиз. МВД поручено проверить все факты суидицов в стране на наличие признаков статьи 313-1 УК", - заявил он на своей странице в Сети.
Берик Асылов подчеркнул, что ход расследований взят им на личный контроль.
Проверим другие соцсети на наличие публикаций, имеющих признаки статьи 313-1 УК. По зарубежным сайтам, пропагандирующим суицид, будут направлены международные поручения для оказания правовой помощи. В ходе расследования рассмотрим вопрос о необходимости внесения изменений в действующее законодательство", - добавил генеральный прокурор.
Напомним, в Алматы за неделю сразу три девочки совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже в МВД рассказали, играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний.
07.10.2024, 15:55 23811
Подозреваемого в разбойном нападении на ресторан девятилетней давности экстрадировали из России
Владельцу заведения был нанесен ущерб, превышающий 46 млн тенге
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Шахтинск. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
По информации ведомства, в 2015 году подозреваемый с соучастниками совершил разбойное нападение на один из ресторанов Шахтинска. Собственнику заведения был причинен ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге.
Отмечается, что соучастники подозреваемого уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.
В мае текущего года он задержан на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
07.10.2024, 14:05 25536
Очередной бесчеловечный акт: в Костанае отравили собак в приюте для животных
Животные погибали в страшных муках
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Костанай. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области полиция расследует факт отравления собак в приюте для животных, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
По факту обнаруженных тел собак в Костанайском приюте для бездомных животных полицией начато досудебное расследование. Для выяснения обстоятельств, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия", - сообщили в областном ДП.
О шокирующем злодеянии сообщили владельцы приюта на странице в Instagram. По их словам, бесчеловечный поступок неизвестные совершили 5 или 6 октября.
Тот, кто совершил это страшное преступление предусмотрел траекторию обзора всех камер на территории. Собаки умирали в ужасных мучениях с пеной и кровью со рта", - говорится в публикации.
Напомним, в Алматинской области живодер привязал собаку к машине и тащил по трассе.
05.10.2024, 09:36 58921
В Казахстане задержали находящегося в международном розыске преступника
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы по запросу Интерпола задержали находящегося в международном розыске преступника, сообщает Polisia.kz
Задержан гражданин Монголии, объявленный в международный розыск правоохранителями Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения налоговых, таможенных платежей и сборов", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что задержанный помещен под стражу.
Мужчина, находясь в составе преступной группы и используя поддельные монгольские дипломатические документы, незаконно перевозил в Польшу товары, подлежащие обязательному акцизному и таможенному сбору, такие как сигареты в количестве более 1,7 млн пачек, чем нанес ущерб государству на сумму около 50 000 долларов", - добавили в полиции.
Ранее из Грузии экстрадировали объявленного в международный розыск гражданина Казахстана.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?