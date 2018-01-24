В Балхаше задержали хулиганов, за одну ночь проколовших колеса около 50 автомашин

Караганда. 24 января. Kazakhstan Today - В Балхаше задержали двух подозреваемых в повреждении колес около 50 автомашин, передает Kazakhstan Today.
"Сотрудниками ОВД Балхаша установлены и задержаны 24-летний и 23-летний жители города, которые ночью 20 января текущего года прокололи колеса около 50 автомашин, припаркованных в жилых массивах города", - проинформировали в пресс-службе ДВД Карагандинской области.
Задержанные признались, что совершили это преступление вместе в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. Кроме этого, преступление было зафиксировано одной из камер видеонаблюдения города.
В полиции напомнили, что для раскрытия данного факта была сформирована ночная оперативно-поисковая группа и был ориентирован весь личный состав ОВД Балхаша.
Мера пресечения задержанным избирается. Проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство" УК РК.
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