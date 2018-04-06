В Южном Казахстане муж избил жену до смерти и инсценировал ее самоубийство

Шымкент. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте завершилось судебное разбирательство по факту насильственной смерти 31-летней учительницы из села Карабулак Сайрамского района, матери двоих детей, Юлдуз Мавланкуловой. Супруг погибшей утверждал, что его жена совершила самоубийство. Однако расследование пришло совершенно к иным выводам, передает Kazakhstan Today.

Избил, задушил и повесил жену, инсценируя ее самоубийство - к такому выводу пришло следствие в отношении 32-летнего Еркинжана Нартаева, мужа погибшей женщины. Приговор по громкому делу огласили в специализированном уголовном суде, пишет Otyrar.kz

Нартаев признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 11 годам в колонии строгого режима. Также он должен выплатить компенсацию морального ущерба в 3 млн тенге родителям убитой супруги.

Юлдуз была обнаружена мертвой в январе прошлого года. Инсценировка самоубийства раскрылась сразу. Родители женщины обнаружили на теле дочери следы многочисленных и жестоких побоев.

"В этот день я созвонилась с дочкой. Юлдуз мне рассказала, что ей звонила вторая жена ее мужа и кричала на нее. Говорила, чтобы собирала вещи и забрала детей из дома. Они всячески давили на ее психику, чтобы она наложила на себя руки. Но из-за того, что она этого не сделала, муж сам убил ее. У нее руки были переломаны, ребра и челюсть, врачи написали, что у нее был отек мозга и легких. Внутренние органы тоже повреждены. Как с такими травмами человек может повеситься?" - недоумевает Изатай Мавланкулова, мать погибшей.

Несмотря на весомые аргументы, дело вначале закрыли, признав женщину самоубийцей. И только после вмешательства общественных организаций дело сдвинулось с мертвой точки.

"К нам обратилась племянница погибшей. Родные погибшей предоставили фотографии со следами множественных ран. Детализация звонков показала, что погибшая перед смертью звонила на горячую линию Генеральной прокуратуры. Ознакомившись с материалами дела, мы написали жалобу в ДВД, чтобы возобновить уголовное дело. Была проведена эксгумация", - рассказала Лилия Халиулина, юрист Центра женских инициатив "Сана сезим".

После эксгумации выяснилось, что у женщины были еще и сломаны ребра. Спустя полгода после смерти Юлдуз ее супруг был арестован по подозрению в убийстве, которое удалось доказать следователям.

"При детализации звонков установлено, что ваша жена перед смертью звонила на телефон горячей линии прокуратуры и родственникам, она хотела обратиться за помощью. На ее теле найдены следы побоев. Вы имеете право подать апелляцию", - обратился судья Даурен Мадалиев к осужденному.

После оглашения приговора между родителями бывших супругов разразился скандал прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в силу.

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