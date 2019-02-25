В Караганде начато расследование за возбуждение национальной розни после драки в ресторане

Караганда. 6 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области начато расследование за возбуждение национальной розни после драки в ресторане, передает Kazakhstan Today.





В рамках расследования уголовного дела по факту массовой драки на территории ресторана "Древний Рим" города Караганды задержаны в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан семеро подозреваемых, из которых пятеро взяты под стражу. Один подозреваемый объявлен в международный розыск", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.





Вместе с тем в ведомстве отметили, что "мониторинг средств массовой информации свидетельствует о продолжающихся фактах искажения реальной картины происшествия со стороны тенденциозно настроенных лиц, несмотря на то, что ранее прокуратура области разъясняла правовые последствия таких действий".





В частности, в социальной сети "В контакте" выявлен комментарий, призывающий к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности в связи с вышеназванным конфликтом. По данному факту 5 января 2019 года департаментом полиции Карагандинской области начато досудебное расследование по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни)", - проинформировали в надзорном ведомстве.





В этой связи прокуратура Карагандинской области повторно предупреждает о недопустимости распространения в средствах массовой информации подобных публикаций и призывает граждан не поддаваться провокациям.





Напомним, в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" Караганды произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 99 (Убийство) и 293 (Хулиганство) Уголовного кодекса РК. По информации прокуратуры области, потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.





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