Караганда. 12 января. Kazakhstan Today - Старший офицер республиканского государственного предприятия "Главное управление расквартирования войск Вооруженных сил РК" осужден за коррупционное лоббирование интересов строительной фирмы, привлеченной для строительства общежития для солдат.

По информации военного суда Карагандинского гарнизона 48-летний старший офицер по должностным обязанностям должен был вести технический надзор за строительством и ремонтом объектов. Однако он стал лоббировать интересы подрядной строительной фирмы и внес ложные сведения в акты приемки выполненных работ, указав, что общежития для военнослужащих уже построены. В результате государству, по версии следствия, был причинен ущерб в размере свыше 20 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

В зале суда подсудимый частично признал вину. Суд признал подсудимого виновным по статье 314 УК (Служебный подлог) и по статье 380 УК (Злоупотребление служебным положением).

"Суд назначает наказание в виде трех лет лишения свободы. Наказание следует считать условным с лишением права занимать должности государственного служащего в государственных органах, органах самоуправления и Вооруженных силах на четыре года", - зачитал приговор судья Кипшак Байжанов.

Сразу после объявления приговора осужденного освободили от отбывания наказания - на основании закона "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК".

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