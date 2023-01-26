В Казахстане лжетерроризм могут отнести к категории тяжких преступлений

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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории тяжких (срок лишения свободы до 7 лет), - Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории тяжких (срок лишения свободы до 7 лет), информирует пресс-служба Генпрокуратуры.





По информации Генпрокуратуры, в 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. Возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса, осуждено 25 лиц.





Как правило, проверка указанных фактов отнимает много времени и ресурсов. На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий. Это влечет значительное отвлечение сил и средств, проверяемые коммерческие предприятия несут многомиллионные убытки, не исключено, что ложные сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам при эвакуации людей. Правоохранительными и специальными органами принимаются меры по установлению авторов таких анонимных сообщений", - рассказали в ведомстве.





В июле 2022 года к 1 году и 6 месяцам лишения свободы осужден житель Костанайской области, который из чувства мести к своему соседу, взломав электронную почту, отправил от его имени заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов Астаны и Алматы (торговые центры, аэропорты, банки и др.). В Алматинской области установлен и доставлен в полицию 13-летний мальчик, который поспорил со сверстниками и по электронной почте отправил сообщения о минировании трех школ. За неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлечен родитель школьника.





Отмечается, что преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами.





В целях оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений в интернет-пространстве при координации Генеральной прокуратуры Казахстана проводится работа к присоединению к Будапештской конвенции ("О компьютерных преступлениях")", - добавили в пресс-службе.



