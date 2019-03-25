В Казахстане за два дня раскрыли три убийства и три разбойных нападения

Астана. 13 декабря. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел Казахстана подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", в котором было задействовано порядка 18 тыс. сотрудников полиции, передает Kazakhstan Today.





За первые два дня операции зарегистрировано 945 преступлений, 533 из них раскрыты в дежурные сутки. Также раскрыто 168 ранее совершенных преступлений, в том числе 3 убийства, 3 разбойных нападения и 13 грабежей. Задержано 48 преступников, находящихся в розыске, 10 из них были объявлены в розыск в прошлые годы, проинформировали в пресс-службе ведомства.





77 человек задержаны за незаконное хранение или ношение запрещенных предметов, 37 из них - за хранение наркотиков (изъято всего около 3,8 килограмма), 25 - за ношение огнестрельного и 13 - холодного оружия.





Выявлено свыше 14,3 тыс. административных правонарушений, из них 1109 мелких хулиганств, 2118 распитий спиртного или появления в общественных местах в пьяном виде, 182 управления автотранспортом в состоянии опьянения, 1427 фактов превышения скорости, 25 выездов на встречную полосу движения и 648 нарушений правил пребывания в стране.





229 человек водворено в приемники-распределители, в том числе 124 иностранца, в центры временной адаптации и детоксикации было доставлено 668 человек.





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