Кокшетау. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Кокшетау девушка вступила в рукопашную с ворвавшимся в квартиру грабителем и победила, сообщила пресс-служба ДВД Акмолинской области.

По информации пресс-службы, 8 февраля в дежурную часть в УВД Кокшетау поступило заявление от 25-летней жительницы областного центра. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина путем применения силы и угроз пытался ее ограбить, передает Kazakhstan Today.

Прибывшим полицейским девушка рассказала, что грабитель позвонил в дверь, и на вопрос хозяйки квартиры женский голос назвал знакомое имя. Как только девушка открыла дверь, в дом ворвался незнакомый мужчина и, угрожая потерпевшей, потребовал выдать ей денежные средства.

"Однако девушка оказалась не из робкого десятка. Вступив в схватку с преступником, она смогла дать отпор грабителю. Вытолкнув его из квартиры на площадку подъезда, потерпевшая громко закричала, взывая о помощи. Не ожидая такого поворота событий, грабитель бросился бежать, а девушка незамедлительно сообщила в полицию о преступлении", - рассказали в пресс-службе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след соучастницы преступления. Ею оказалась знакомая потерпевшей, которую она опознала. В ходе допроса подозреваемая выдала своего подельника, ранее судимого 51-летнего мужчину. Полицейские незамедлительно задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 2 статьи 191 (Грабеж) УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Соучастница преступления также будет привлечена к уголовной ответственности за оказанное содействие в преступлении, заключили в пресс-службе.

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