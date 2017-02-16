В Кокшетау замруководителя управления госдоходов приговорен к штрафу 4,5 млн тенге за взятку

Кокшетау. 16 февраля. Kazakhstan Today - Кокшетауский городской суд приговорил заместителя руководителя управления госдоходов к штрафу 4,5 млн тенге с конфискацией имущества за взятку, сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

"Судом установлено, что заместитель руководителя управления государственных доходов получил от гражданина Р. взятку в сумме 300 000 тенге за положительное решение вопроса об уводе его от административной ответственности и избежание постановки на регистрационный учет по НДС", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда заместитель руководителя управления признан виновным по статье 366, часть 2, Уголовного кодекса Республики Казахстан (Получение взятки). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 500 000 тенге, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственной службе и должности, уполномоченные на выполнение государственных функций.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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