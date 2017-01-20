В Костанае под залог отпустили боксера, выстрелившего в лицо оппонента из травматического пистолета

Костанай. 19 января. Kazakhstan Today - В Костанае конфликт между двумя 19-летними боксерами, занимающимися в секции бокса в ДЮСШ №1, вылился в серьезную травму одного из участников.

Конфликт между двумя боксерами произошел 13 января во время тренировки, передает Kazakhstan Today.

"После возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений гражданин, находясь в помещении спортивного тренировочного зала, произвел выстрел из травматического пистолета типа "Оса" в область лица спортсмена", - сказал в интервью порталу " Алау " начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов.

По данному делу проводится досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьями "Хулиганство" и "Незаконное хранение и ношение оружия".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "Залога".

По словам главного врача Костанайской городской больницы, пострадавший получил вдавленный перелом черепа.

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