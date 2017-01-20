Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
20 января 2017
  • 03
  • :
  • 50
Все области
-9º Туман
днем 1º    ночью -7º
17:00
.
Aнонс

В Костанае под залог отпустили боксера, выстрелившего в лицо оппонента из травматического пистолета19.01.2017
Криминал  15:21

Костанай. 19 января. Kazakhstan Today - В Костанае конфликт между двумя 19-летними боксерами, занимающимися в секции бокса в ДЮСШ №1, вылился в серьезную травму одного из участников.

Конфликт между двумя боксерами произошел 13 января во время тренировки, передает Kazakhstan Today.

"После возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений гражданин, находясь в помещении спортивного тренировочного зала, произвел выстрел из травматического пистолета типа "Оса" в область лица спортсмена", - сказал в интервью порталу "Алау" начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов.


По данному делу проводится досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьями "Хулиганство" и "Незаконное хранение и ношение оружия".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "Залога".

По словам главного врача Костанайской городской больницы, пострадавший получил вдавленный перелом черепа.
Просмотров: 3571
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
19.01.2017   19:01
Осужденному за коррупцию бывшему замакима Костаная заменили остаток неотбытого наказания штрафом
19.01.2017   15:21
В Костанае под залог отпустили боксера, выстрелившего в лицо оппонента из травматического пистолета
19.01.2017   14:58
Фото: photoshtab.ru
Крупную партию героина изъяли у жителя Щучинска
19.01.2017   13:26
Фото: Радио-Азаттык
Бывшему премьер-министру Казахстана сократили срок лишения свободы
19.01.2017   11:53
Фото: blamper.ru
В Акмолинской области ищут виновника смертельной аварии на трассе Алматы - Екатеринбург
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика