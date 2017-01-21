В Костанайской области кассира Затобольской ТЭК судят за присвоение около 4 млн тенге

Костанай. 20 января. Kazakhstan Today - В Костанайский районный суд поступило уголовное дело по обвинению 42-летней кассира Затобольской ТЭК по статье 189, часть 2, пункт 3, УК РК (Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом ЧС использованием своего служебного положения), сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

Как отметили в пресс-службе, обвиняемая работала кассиром КГП "Затобольская ТЭК" акимата Костанайского района ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог в поселке Затобольск", передает Kazakhstan Today.

По материалам дела, работая в должности кассира КГП "Затобольская ТЭК", имея доступ к кассе, в феврале 2016 года Ф. похитила средства в сумме 921 тыс. тенге. Эти деньги она присвоила и потратила на семейные нужды, в том числе на приобретение лекарственных препаратов своему мужу, сообщили в суде.

Кроме того, по информации суда, в апреле Ф. похитила из кассы 950 тыс. тенге, которые потратила на семейные нужды, в том числе на погашение долгов, образовавшихся по стройке и легализации жилища. Затем в июне Ф. еще 940 тыс. тенге, потратив их также на семейные нужды, в том числе на лечение членов семьи. В августе Ф. похитила из кассы 970 тыс. тенге, которые потратила также на лечение членов семьи и обучение детей.

Общая сумма материального ущерба, причиненного гражданкой Ф., коммунальному предприятию, составила 3 млн 781 тыс. тенге, уточнили в пресс-службе.

Главное судебное разбирательство по делу состоится 30 января.

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