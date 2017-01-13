Костанай. 12 января. Kazakhstan Today - В Костанайской области оставили в силе приговор полицейским, пытавшим кормящую мать, сообщили в пресс-службе областного суда.

По информации пресс-службы, экс-полицейские Н. Сарсембаев и А. Тулегенов осуждены Карабалыкским районным судом. Как было установлено в суде, весной прошлого года при отсутствии письменного заявления от потерпевшего, а также регистрации данного факта в ЕРДР полицейские производили проверку причастности женщины к совершенному ранее событию, при этом использовали недозволенные методы, передает Kazakhstan Today.

"По материалам дела, 10 апреля 2016 года, около 09.00, сотрудники Карабалыкского РОВД в селе Лесное Есенкольского сельского округа Карабалыкского района, прибыв домой к 20-летней потерпевшей Д., пригласили ее проехать с ними в опорный пункт полиции. У девушки остался дома ребенок 2015 года рождения. Потерпевшая воспитывает ребенка одна и проживает с матерью", - рассказали в суде.

Как уточнили в пресс-службе, по прибытии молодую маму завели в кабинет участкового инспектора полиции, где в грубой форме, используя нецензурные выражения, потребовали признаться в совершении кражи.

"Свои слова старший лейтенант полиции Н. Сарсембаев, с молчаливого согласия майора полиции А. Тулегенова, сопровождал угрозами о том, что будет отрезать ей по одному пальцу руки в случае отказа отвечать на поставленные вопросы. Однако потерпевшая продолжала молчать и отвечать на вопросы сотрудников полиции отказывалась. Тогда Сарсембаев, подойдя к стулу, на котором сидела Д. со стороны спины, схватил ее за волосы, повалил на пол и стал наносить удары ногами по туловищу. Подняв девушку за волосы с пола и закрутив ее правую руку за спину, Сарсембаев нанес кулаком удар в область правового уха, в дальнейшем он несколько раз нанес удары ладонью по лицу", - сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что потерпевшая, которая также являлась кормящей матерью, просила Сарсембаева прекратить незаконные действия. Потерпевшая умоляла полицейских оставить ее в покое, так как может пропасть грудное молоко.

Приговором суда от 16 ноября 2016 года Н. Сарсембаев и А. Тулегенов признаны виновными в совершении преступления. Сарсембаеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года колонии общего режима c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Также Сарсембаев лишен специального звания старшего лейтенанта полиции.

А. Тулегенову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима c лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Кроме того, А. Тулегенов лишен специального звания - майор полиции.

Сегодня Костанайский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционной жалобе осужденных. В жалобе защитники осужденных просили суд отменить приговор суда первой инстанции.

"Судебная коллегия, выслушав доводы защитников и прокурора, оставила приговор суда без изменения. Приговор вступил в законную силу", - заключили в пресс-службе.

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