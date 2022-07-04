В Нур-Султане задержали журналиста по подозрению в вымогательстве

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - В Нур-Султане антикоррупционной службой задержан журналист Махамбет Абжан, подозреваемый в вымогательстве крупных денежных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина М. Абжана, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений", - сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
По данным агентства, утром 3 июля в результате проведенной спецоперации Махамбет Абжан задержан с поличным после получения 50 млн тенге и водворен в ИВС департамента полиции Нур-Султана.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - информирует пресс-служба агентства.