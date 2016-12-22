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В Павлодаре мошенник под видом сотрудника коммунальных служб выманивал у горожан деньги22.12.2016
Криминал  10:36

Павлодар. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Павлодаре мошенник под видом сотрудника коммунальных служб выманивал у горожан деньги, сообщила пресс-служба ДВД региона.

Полиции удалось по горячим следам задержать 34-летнего подозреваемого. Следствие установило, что он представлялся сотрудником "Энергоцентра" и с целью снятия показаний счетчика проникал в квартиры, передает Kazakhstan Today.

Одной из жертв мошенника стала 81-летняя пенсионерка. По ее словам, мужчина осмотрел счетчик и убедил ее в наличии задолженности в размере 80 000 тенге. Он пригрозил, что, если пенсионерка не выплатит указанную сумму, ей отключат свет.

"Испугавшись, она сказала, что есть только 55 000 тенге, которые передала подозреваемому. Взяв эту сумму, он скрылся. После ухода мнимого проверяющего у потерпевшей возникло сомнение, и она тут же позвонила в полицию", - проинформировали в ДВД.

Днем ранее подозреваемый аналогичным способом, представившись сотрудником "Горводоканала", после мнимой проверки водосчетчиков завладел денежными средствами другой жительницы Павлодара в размере 10 000 тенге.

По данным пресс-службы, в настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого окончено производством и направлено в суд.
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