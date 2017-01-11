Павлодар. 10 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре произошла перестрелка между водителями Lexus и BMW, в связи с чем в областном центре вечером 9 января был объявлен план "Перехват".

Инцидент произошел в районе улиц Толстого и 1 Мая. В перестрелке пострадал один человек. Как сообщили в 1-й горбольнице, 33-летний мужчина находится в нейрохирургическом отделении. Состояние его стабильное, передает Kazakhstan Today.

В бизнес-центре, рядом с которым произошла перестрелка, находятся офисы нескольких фирм, с другой стороны здания расположен специализированный суд по делам несовершеннолетних. Павлодарские полицейские получили ориентировки задержать при обнаружении и доставить водителей автомашин марки "Лексус" и BMW, предположительно, черного цвета в городской ОВД. Как сообщила пресс-секретарь ДВД Павлодарской области Баян Магзумова, опергруппа полицейских взяла на исследование кровь, обнаруженную на земле. По городу объявлен план "Перехват". Проверяются автомашины Lexus и BMW, пишет pavlodarnews.kz

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