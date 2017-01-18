Петропавловск. 17 января. Kazakhstan Today - В подвале дома в Петропавловске обнаружены останки убитого почти пять лет назад горожанина, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

Как рассказали в полиции, заявление о без вести пропавшем 51-летнем петропавловце поступило в городское УВД от родственников в начале 2013 года. По данному факту было заведено розыскное дело. Все это время проводилась работа по установлению местонахождения пропавшего, передает Kazakhstan Today.

"В январе 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к исчезновению без вести пропавшего имеет отношение житель города Петропавловска, 1978 года рождения. В ходе проведения следственных действий в подвале одного из домов города Петропавловска были обнаружены останки без вести пропавшего. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, свою вину признает полностью", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнил начальник УВД города Петропавловска полковник полиции Анатолий Мурзыканов, по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статье 99 УК РК. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе также отметили, что задержанный - нигде не работающий житель областного центра. Ранее он уже был судим за совершение краж. Все эти годы он тщательно скрывал подробности совершенного преступления. Но под тяжестью собранных полицейскими улик вынужден был рассказать о событиях пятилетней давности.

"Совместное распитие спиртного и последовавшая ссора привели к трагической развязке. Впоследствии, чтобы избавиться от тела, он захоронил его в том же подвале, где и распивали спиртное", - проинформировали в ДВД.

По словам заместителя начальника управления криминальной полиции ДВД СКО подполковника полиции Василия Скляра, с начала этого года полицейскими СКО раскрыто 29 преступлений прошлых лет.

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