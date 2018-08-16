Костанай. 15 августа. Kazakhstan Today - Сбившего насмерть 9-летнюю девочку в Рудном водителя ищет полиция. Трагедия произошла 14 августа, в 12.35, на пересечении улиц Парковая - Гагарина, возле аттракционов, передает Kazakhstan Today.

9-летнюю жительницу Костаная Анастасию, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сбил водитель на автомобиле "Киа-Рио" и скрылся с места ДТП, сообщили очевидцы.

"В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. После аварии водитель скрылся с места происшествия, оставив автомашину. Полицейскими установлено, что белый автомобиль марки "Киа-Рио" принадлежит его знакомой. В настоящее время силы полиции Рудного направлены на задержание подозреваемого. Начато досудебное расследование", - прокомментировали в ДВД Костанайской области.

Как пишет региональный портал " Наша газета ", девочка приехала из Костаная в Рудный в гости к своей тете. Кроме этого, местные жители отмечают, что на пешеходном переходе по улице Парковой нет ни знака ограничения скорости, ни "лежачего полицейского".

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