В Северном Казахстане начальник районного ОВД задержан при получении взятки (ВИДЕО)

Петропавловск. 20 апреля. Kazakhstan Today - Начальник районного ОВД Северо-Казахстанской области задержан при получении взятки, сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции.

"19 апреля департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области при получении от физического лица очередной суммы взятки в размере 500 тыс. тенге за переквалификацию и заключение процессуального соглашения по уголовному делу задержан с поличным начальник ОВД Тайыншинского района полковник полиции Мартынюк П.В.", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве уточнили, что "общая сумма взятки составила 1 млн 850 тыс. тенге".

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДВД Петропавловска. Проводится досудебное расследование.

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