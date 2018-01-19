В Степногорске мужчина оформил на гражданскую супругу кредит и скрылся

Степногорск. 19 января. Kazakhstan Today - Житель Степногорска подозревается в совершении мошеннических действий в отношении своей гражданской супруги. По данным полиции, он оформил на девушку кредит и скрылся, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДВД Акмолинской области, в управление внутренних дел Степногорска с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные лица в октябре прошлого года оформили на ее имя денежный кредит на 150 000 тенге. Когда потерпевшая узнала о займе, кроме основной суммы, уже "набежала" пеня в размере 208 000 тенге. На сегодняшний день за девушкой числится долг перед микрокредитной организацией на 358 000 тенге.

"Как оказалось, кредит оформил сожитель потерпевшей, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, в том числе и мошенничества.

Установлено, что ранее девушка уже оформляла онлайн-заём через Интернет, однако выплатила выданную сумму вместе с процентами. По предварительной версии полицейских, мужчина воспользовался документами и номером банковской карты потерпевшей и оформил заём. О том, что за ней числится долг, девушка узнала в январе 2018 года, в это же время молодой человек скрылся, не выходил на связь и не сообщал о своем местонахождении", - прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество". Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит штраф в размере до 1 000 МРП (около 2,4 млн тенге), либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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