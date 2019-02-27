В Туркестанской области разоблачили группу скотокрадов, угнавших скот на 8 млн тенге

Туркестан. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Туркестанской области разоблачена группа скотокрадов, которая обвиняется в хищении скота на 8 млн тенге, передает Kazakhstan Today.





В Ордабасинский отдел полиции с октябрь по ноябрь поступил ряд заявлений от местных жителей о том, что неизвестные с вольных пастбищ похитили их лошадей и крупнорогатый скот. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 188 (Кража). Такие же заявления от граждан поступили и в соседние районные отделы полиции, сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.





Для расследования данных преступлений в департаменте полиции создали специальную группу из числа сотрудников криминальной полиции, Ордабасинского, Байдибекского, Арысского и Казыгуртского отделов полиции. Полицейские проверяли рынки, расположенные на территории области, на предмет реализации похищенного скота и проводили рейдовые мероприятия.





В ходе проведения очередных рейдовых мероприятий в районе села Бадам, на территории обслуживания Ордабасинского отдела полиции, в ночное время сотрудники специальной группы департамента полиции обратили внимание на автомашину "Фольксваген", припаркованную недалеко от заправки, возле которой паслись три лошади. При проверке оказалось, что водитель и его пассажир - жители Арысского района - пытались похитить лошадей. Полицейские доставили их в отдел полиции.





В данное время установлено, что эта преступная группа в количестве четырех человек, двое из которых ранее судимые, орудовала на территориях Ордабасинского, Казыгуртского и Арысского районов. Она причастна к 21 краже. Ими похищено более 60 лошадей и коров. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 8 млн тенге. Преступления они совершали в ночное время и уводили скот с вольных пастбищ. Разделывали скот на мясо и реализовывали на рынках области. Задержан также и скупщик краденого, полицейскими принимаются меры по задержанию двух других подозреваемых в краже скота", - рассказали в пресс-службе.





Вместе с тем отмечается, что с начала года сотрудниками полиции Туркестанской области в ходе оперативных мероприятий раскрыто более 300 фактов скотокрадства и ликвидировано 14 преступных групп, промышлявших кражами скота на территории области. Полицейские призывают владельцев скота к бдительности и не оставлять скот на пастбищах без присмотра.





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