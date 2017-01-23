В убийстве Оркена Азаматулы подозревают также двух детей мачехи от первого брака

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В Департаменте внутренних дел Алматы рассказали подробности убийства шестиклассника Оркена Азаматулы, передает корреспондент агентства.

По информации полицейских, причиной убийства стали разногласия между супругами - отцом мальчика и его мачехой.

Как сообщила руководитель пресс-службы ДВД города Салтанат Азирбек, в убийстве женщине помогал знакомый и ее дети от первого брака - 20-летняя дочь и 22-летний сын с другом.

За убийство Оркена мачеха обещала им 100 тысяч тенге. Выяснилось, что четверо подельников следили за мальчиком и когда 19 января он вышел из школы, предложили подвезти его. Ребенок знал их, поэтому и согласился.

В тот же день преступники отвезли Оркена на арендованную мачехой дачу и убили. Предварительная экспертиза показала, что смерть Оркена наступила ближе к вечеру, 19 января.

По словам Салтанат Азирбек, следствие полагает, что мачеха организовала убийство мальчика, чтобы отомстить ему отцу, который собирался с ней развестись.

Как сообщалось ранее, в Алматы по подозрению в похищении и убийстве 11-летнего мальчика задержаны пять человек, в том числе и его мачеха.

"По подозрению в организации похищения и убийства Оркена Азаматулы, 2005 года рождения, задержана его мачеха - гражданка А., 1980 года рождения", - проинформировали в полиции.

В ведомстве добавили, что 11-летний ученик 6-го класса одной из общеобразовательных школ Алматы 19 января вышел из школы и пропал без вести. Заявление в полицию о пропаже мальчика его бабушка написала вечером того же дня.

Тело Оркена Азаматулы было обнаружено в ночь на 21 января в подвальном помещении одной из дач Наурызбайского района, которую мачеха арендовала заблаговременно.

"По предварительным данным, мальчик был задушен, ему также были нанесены множественные ножевые ранения. С целью сокрытия следов особо тяжкого преступления подозреваемые закопали его тело в подвале этого арендованного дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, кроме организатора, также задержаны четыре человека, являющиеся исполнителями похищения и убийства мальчика. Их попытки покинуть пределы Алматы оказались тщетными", - говорится в сообщении полиции.

Сотрудниками УВД Алмалинского района для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Задержанные взяты под стражу. Расследование продолжается, заключили в пресс-службе.

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