В ВКО осужденная за смертельное ДТП супруга полицейского вышла на свободу по амнистии

Усть-Каменогорск. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане 27-летняя супруга экс-начальника административной полиции ВКО Ботагоз Бакыжанова, осужденная на два года за то, что сбила насмерть полицейского и скрылась с места ДТП, вышла на свободу по амнистии, сообщили в прокуратуре ВКО

"Суд по этому вопросу прошел 17 января. В начале февраля Бакыжанова покинула колонию. Она освобождена по акту амнистии решением Семейского городского суда №2", - сообщили в прокуратуре ВКО, передает Kazakhstan Today.

Напомним, резонансное ДТП произошло в ночь с 26 на 27 декабря 2015 года в поселке имени Куленова. Следствие установило, что после корпоративного вечера в ресторане "КШТ" Ботагоз Бакыжанова нетрезвой села за руль "Ниссана-Мурано" и сбила своего знакомого - сотрудника полиции Мирхата Отчегарова. Автоледи скрылась с места ДТП, а пострадавший от полученных травм скончался. Сразу после задержания виновницы аварии была проведена судебно-медицинская экспертиза, выявившая значительную концентрацию алкоголя в крови Бакыжановой. Серьезное опьянение девушка объясняла шоковым состоянием - якобы уже после происшествия она выпила залпом бутылку водки и попыталась свести счеты с жизнью, сообщает YK-news .kz.

Суд приговорил Б. Бакыжанову к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении в Семее. Однако уже спустя менее чем полгода осужденная попросила заменить ей часть неотбытого наказания на штраф. Ходатайство Бакыжановой было удовлетворено, однако вскоре прокуратура опротестовала решение, а апелляционная инстанция и вовсе отменила его.

Как сообщалось ранее, в декабре 2016 года президент страны Нурсултан Назарбаев подписал закон об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК, благодаря которому на свободу вышли 1500 осужденных казахстанцев.

Просмотров: 3308